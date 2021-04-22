Thema u. a.: Tierische Produkte - Zoll DüsseldorfJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.04.2021: Thema u. a.: Tierische Produkte - Zoll Düsseldorf
62 Min.Folge vom 22.04.2021Ab 12
Luise Muskulus und Adalbert Dyballa sorgen am Flughafen in Düsseldorf dafür, dass keine unverzollten Waren eingeführt werden. Schnell werden die beiden fündig, denn nicht nur Zigaretten sind ein beliebtes Mitbringsel aus dem Ausland, auch illegal eingeführte Lebensmittel stehen täglich auf ihrer Liste. Und: In Herne kümmern sich Guido Thiel und Stefan Schröder von den städtischen Entsorgungsbetrieben um Müllsünder.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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