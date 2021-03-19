Thema u. a.: Nichts für schwache Hundenerven - BuPo Hundeführer und DiensthundeJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 19.03.2021: Thema u. a.: Nichts für schwache Hundenerven - BuPo Hundeführer und Diensthunde
63 Min.Folge vom 19.03.2021Ab 12
In ihrem Alltag als Bundespolizisten müssen die Diensthundeführer und ihre Polizeihunde auf jede noch so brenzlige Situation vorbereitet sein. Sven und seine Kollegen bilden in Magdeburg insgesamt 13 Diensthunde für genau solche Extremsituationen aus. Und: Bremerhaven. Marco und Thomas von der Verkehrskontrolle werden von einem stark blutenden Mann um Hilfe gebeten. Doch vor Ort leugnet er den Anruf und verweigert jegliche Hilfe. Weshalb verhält sich der Mann so seltsam?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins