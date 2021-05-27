Thema u. a.: 130 km/h bei erlaubten 80 - Verkehrspolizei StuttgartJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 27.05.2021: Thema u. a.: 130 km/h bei erlaubten 80 - Verkehrspolizei Stuttgart
64 Min.Folge vom 27.05.2021Ab 12
Die Verkehrspolizisten Gunter und Harry kontrollieren auf der A8 in ihrem zivilen Videomesswagen den Verkehr. Dabei werden sie auf einen Mann aufmerksam, der mit seiner Geschwindigkeit nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das anderer Verkehrsteilnehmer riskiert. Sie nehmen die Verfolgung auf. Und: In Lappersdorf in der Nähe von Regensburg machen die Bauhof-Mitarbeiter Benjamin Meier und Heinrich Vahle Jagd auf Müllsünder. Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen