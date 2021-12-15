Thema u. a.: Schweine an Bord - Autobahnpolizei SittensenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.12.2021: Thema u. a.: Schweine an Bord - Autobahnpolizei Sittensen
61 Min.Folge vom 15.12.2021Ab 12
Auf der A1 kontrollieren Sebastian und Daniel von der Autobahnpolizei heute Tiertransporter. Sie halten einen Schweinetransporter aus Dänemark an. Die beiden vermuten, dass zu viele Tiere auf der Ladefläche sind. Kommt die böse Überraschung für den Fahrer auf der Waage? Und: In Stuttgart besucht Lebensmittelkontrolleur Axel Bornemann ein neu eröffnetes italienisches Restaurant. Beim Fisch misst der Kontrolleur sieben Grad - Keime sind hier vorprogrammiert
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen