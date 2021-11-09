Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Harte Strafe für Handy-Verstoß - Polizei Sittensen

Kabel EinsFolge vom 09.11.2021
Thema u. a.: Harte Strafe für Handy-Verstoß - Polizei Sittensen

Thema u. a.: Harte Strafe für Handy-Verstoß - Polizei SittensenJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 09.11.2021: Thema u. a.: Harte Strafe für Handy-Verstoß - Polizei Sittensen

60 Min.Folge vom 09.11.2021Ab 12

Auf der A1 zwischen Bremen und Hamburg kontrollieren Sebastian und Daniel von der Autobahnpolizei Lkw auf Sicherheitsverletzungen. Es dauert nicht lange, da entdecken die beiden einen folgenschweren Verstoß. Und: Gerichtsvollzieher Timo ist in Brandenburg auf dem Weg zu einer Schuldnerin, die seit acht Monaten keine Miete mehr zahlt. Vor Ort muss der Gerichtsvollzieher die Wohnung der Frau zwangsöffnen lassen - doch die Dame lässt nicht mit sich reden.

Alle verfügbaren Folgen