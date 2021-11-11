Thema u. a.: Zweistöckiger Autotransporter ist eine VerkehrsgefahrJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.11.2021: Thema u. a.: Zweistöckiger Autotransporter ist eine Verkehrsgefahr
61 Min.Folge vom 11.11.2021Ab 12
Johann und Ludwig von der Verkehrspolizei Rosenheim kontrollieren auf einem Parkplatz bei der A8 einen Autotransporter. Das Gewicht des Lkw und die Lenkzeiten des Fahrers sind zwar in Ordnung - der zweistöckige Autotransporter hat jedoch ein viel größeres Problem ... Und: Kaminkehrer-Meister Andreas Raschke und sein Lehrling Tobias Lange fahren heute zu einem Geschäftskunden: In einem Getränkemarkt muss die alte Ölheizung gereinigt werden.
