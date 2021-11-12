Thema u. a.: Fahrradunfall mit einigen Fragen - Polizei OsnabrückJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 12.11.2021: Thema u. a.: Fahrradunfall mit einigen Fragen - Polizei Osnabrück
60 Min.Folge vom 12.11.2021Ab 12
Die Polizisten Tim und Andre fahren in Osnabrück zu einem Verkehrsunfall mit einem Auto und einem Radfahrer. Vor Ort angekommen, stellt sich heraus, dass der Radfahrer nur leicht verletzt ist. Doch die Aussagen der Beteiligten zum Unfallhergang unterscheiden sich stark. Und: Der Tierretter Jürgen Völker von der Tierambulanz mittlerer Neckar bekommt einen Anruf von einem aufmerksamen Wanderer: Es sollen sich drei Schafe in einem Stromzaun verfangen haben.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
