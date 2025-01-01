Thema u. a.: Geschwindigkeitskontrollen - Polizei KonstanzJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Thema u. a.: Geschwindigkeitskontrollen - Polizei Konstanz
60 Min.Ab 12
Kontrolle auf der A864 in Baden-Württemberg: Die Polizisten Bruno und Michael ziehen heute Raser aus dem Verkehr. Und: Seit 29 Jahren veranstaltet Marktmeister Sven Vogt große Flohmärkte am Niederrhein. Er ist dafür verantwortlich, dass Händler und Besucher sich an die Marktordnung halten. Heute kümmert sich der 47-Jährige um einen Trödelmarkt in Recklinghausen. Bis zu 200 Händler haben sich angekündigt. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit einem Platzverweis rechnen.
