Folge vom 17.11.2021: Thema u. a.: Betrunkener pöbelt im Sexshop - Polizei Osnabrück
Ab 12
In Osnabrück werden Tim Trappe und Andre Schminder vom Verkehrsunfalldienst von Kollegen zur Unterstützung gerufen: Ein Randalierer lässt nicht locker und belästigt eine Verkäuferin im Sexshop. Und: Tierschützer Stefan Klippstein aus Berlin deckt heute einen besonderen Fall auf: Mit seiner Kollegin Melanie überprüft er eine verdächtige Anzeige für Kanarienvögel. Was die beiden anschließend in der Wohnung des Verkäufers vorfinden, ist selbst für den erfahrenen Stefan ein Schock.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen