Thema u. a.: Unruhiger Mann verweigert Drogentest - Polizei KonstanzJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.12.2021: Thema u. a.: Unruhiger Mann verweigert Drogentest - Polizei Konstanz
60 Min.Folge vom 07.12.2021Ab 12
Fabian und Alex von der Polizei Konstanz kontrollieren an der A8, ob Fahrer Alkohol und Drogen genommen haben. Den beiden gerät ein junger Mann in die Kontrolle, der der Polizei schon länger bekannt ist. Als er dann noch den Urintest verweigert, werden die Beamten misstrauisch. Und: Lkw-Abschlepper Maximilian Schindler aus Leipheim erhält vom Zoll einen Spezialauftrag: Ein beschlagnahmter Reisebus muss abgeschleppt werden. Wird er das meistern?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen