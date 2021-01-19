Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Baustellenkontrolle Dortmund

Kabel Eins
Folge vom 19.01.2021
Thema u. a.: Baustellenkontrolle Dortmund

Folge vom 19.01.2021: Thema u. a.: Baustellenkontrolle Dortmund

63 Min.
Ab 12

In Dortmund kontrollieren Thomas und Christopher von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft die Arbeitssicherheit auf Baustellen. Die beiden entdecken zufällig einen Gerüstbauer, der ohne Sicherung arbeitet - in elf Metern Höhe. Und: In Bad Dürkheim kontrollieren die Vollzugsbeamten Christian und Jochen eine Wohnung der städtischen Obdachlosenunterkunft. Der Verdacht: Die Bewohnerin soll illegal weitere Personen unterbringen und Drogen konsumieren.

