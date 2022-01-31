Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Großer Verkehrsunfall auf einer Bundesstraße

Kabel EinsFolge vom 31.01.2022
Thema u. a.: Großer Verkehrsunfall auf einer Bundesstraße

Thema u. a.: Großer Verkehrsunfall auf einer BundesstraßeJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 31.01.2022: Thema u. a.: Großer Verkehrsunfall auf einer Bundesstraße

60 Min.Folge vom 31.01.2022Ab 12

Die Polizisten Jonas und Chris sind in Bremervörde unterwegs zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine schwangere junge Frau soll ebenfalls beteiligt sein. Was ist genau passiert? Und: Geiselwind. Zwischen Nürnberg und Würzburg liegt Europas größter Autohof mit mehr als 400 Parkplätzen für Lkw. Platzwart Robert Kemmer kontrolliert, ob alle ein Parkticket gelöst haben.

Alle verfügbaren Folgen