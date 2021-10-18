Thema u. a.: Der verlorene Sohn!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.10.2021: Thema u. a.: Der verlorene Sohn!
60 Min.Folge vom 18.10.2021Ab 12
Die Polizisten Julia Weber und Manuel Rauschenberg werden von einer Frau verständigt, deren Sohn offenbar gegen sein Annäherungsverbot verstoßen hat. Der junge Mann muss nun mit weiteren Sanktionen rechnen. Und: Dennis Zierdt aus Moers geht illegal abgeladenen Müllsäcken auf die Spur.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen