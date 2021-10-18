Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 18.10.2021
60 Min.Folge vom 18.10.2021Ab 12

Die Polizisten Julia Weber und Manuel Rauschenberg werden von einer Frau verständigt, deren Sohn offenbar gegen sein Annäherungsverbot verstoßen hat. Der junge Mann muss nun mit weiteren Sanktionen rechnen. Und: Dennis Zierdt aus Moers geht illegal abgeladenen Müllsäcken auf die Spur.

