Thema u. a.: Deutscher Handwerker in der Dominikanischen RepublikJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.04.2021: Thema u. a.: Deutscher Handwerker in der Dominikanischen Republik
63 Min.Folge vom 28.04.2021Ab 12
Handwerker Thorsten Urtel lebt und arbeitet in der Dominikanischen Republik. Heute soll er eine alte Ruine in eine Schule umbauen - kein leichtes Unterfangen für den deutschen Auswanderer. Und: Die Polizisten Rolf Dieter Budde und Alexander Baron führen eine Lkw-Großkontrolle auf der A7 bei Soltau durch.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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