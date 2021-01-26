Fahrraddieb - Zivilfahnder PlauenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.01.2021: Fahrraddieb - Zivilfahnder Plauen
64 Min.Folge vom 26.01.2021Ab 12
Die Bundespolizisten Marco und sein Kollege Andreas machen Jagd auf Schmuggler. An der deutsch-tschechischen Grenze kontrollieren sie zwei Jugendliche auf Fahrrädern. Und tatsächlich: Eines ist als gestohlen gemeldet. Und: "Ballermann 6" - das bekannteste Stimmungslokal in der Altstadt von Düsseldorf. Für mehr Sicherheit zwischen den alkoholisierten Besuchern sorgt hier Türsteher Enrico. Dem größten Türsteher Deutschlands steht heute eine lange und anspruchsvolle Schicht bevor. Bildrechte: Kabel Eins.
