Kabel EinsFolge vom 28.01.2021
63 Min.Folge vom 28.01.2021Ab 12

Die Polizei Braunschweig kontrolliert an der A12 mithilfe einer Drohne Abstandsverstöße von Reisebus- und Lkw-Fahrern. Aus der Luftansicht werden sie schnell fündig. Und: In Dortmund kontrollieren Sebastian und Christopher von der BG BAU die Arbeitssicherheit auf Baustellen. Bei Dacharbeiten fällt den beiden ein Mann auf, der in vier Metern Höhe ohne Helm und Absturzsicherung arbeitet. Mit welcher Strafe muss er rechnen? Bildrechte: Kabel Eins.

