Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Illegale Einwanderer - Bundespolizei Frankfurt Hbf.

Kabel EinsFolge vom 01.02.2021
Illegale Einwanderer - Bundespolizei Frankfurt Hbf.

Illegale Einwanderer - Bundespolizei Frankfurt Hbf.Jetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 01.02.2021: Illegale Einwanderer - Bundespolizei Frankfurt Hbf.

63 Min.Folge vom 01.02.2021Ab 12

Nachtschicht für die Bundespolizisten Gerhard und Niklas am Frankfurter Hbf. Bei der Kontrolle zweier Marokkaner werden die zwei Beamten skeptisch, denn beide können sich nicht ausweisen. Bei der Identitätsüberprüfung wird den Polizisten klar, warum die Männer ihre Identität geheim halten wollten. Und: Der deutsche Küchenkontrolleur Markus übernimmt in Shanghai eine verwahrloste Kantine. Schon in zwei Tagen ist die Wiedereröffnung des Restaurants. Reicht die Zeit aus? Bildrechte: Kabel Eins.

Alle verfügbaren Folgen