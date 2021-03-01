Thema u. a.: Kampf gegen Corona - Kommunaler Vollzugsdienst Bad DürkheimJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 01.03.2021: Thema u. a.: Kampf gegen Corona - Kommunaler Vollzugsdienst Bad Dürkheim
64 Min.Folge vom 01.03.2021Ab 12
Die Vollzugsbeamten Christian und Jochen kontrollieren in Bad Dürkheim, ob sich alle an die Corona-Beschränkungen halten. Bereits nach wenigen Minuten treffen die beiden auf Jugendliche, die gegen die Maßnahmen verstoßen. Und: In Niedersachsen ziehen Geeske und Michael von der Polizei Zeven zusammen mit Kollegen Tempo-Sünder aus dem Verkehr. Sie kontrollieren direkt vor einer Grundschule - trotz der eindeutigen Beschilderung halten sich viele nicht an die Geschwindigkeit.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen