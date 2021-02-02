Honda mit Frontalschaden! - Abschleppdienst Buchholz HamburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 02.02.2021: Honda mit Frontalschaden! - Abschleppdienst Buchholz Hamburg
62 Min.Folge vom 02.02.2021Ab 12
Abschleppfahrer Naim wird in Hamburg zu dem Unfallauto einer Frau gerufen. Da er so schnell wie möglich aufbrechen muss, weiß er noch nicht, was ihn erwartet. Wie schlimm ist der Schaden? Und: Elke Vogt veranstaltet seit über 30 Jahren Flohmärkte in Nordrhein-Westfalen. Als Marktmeisterin hat sie zusätzlich das Hausrecht und kann Platzverweise erteilen. Außerdem kontrolliert sie den Aufbau der Stände sowie den Verkauf der Waren und sie kassiert die Standgebühren ein. Bildrechte: Kabel Eins.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen