Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Großkontrolle auf der A2 - Polizei Braunschweig

Kabel EinsFolge vom 03.02.2021
Großkontrolle auf der A2 - Polizei Braunschweig

Großkontrolle auf der A2 - Polizei BraunschweigJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 03.02.2021: Großkontrolle auf der A2 - Polizei Braunschweig

63 Min.Folge vom 03.02.2021Ab 12

Auf der A2 führt die Polizei Braunschweig eine Großkontrolle durch. Der Polizist Steven überprüft ein Auto, dessen ausländischer Insasse sich nicht ausweisen kann. Ist er illegal eingereist? Und: Bastian Bade ist mit seinem Team in Berlin unterwegs, um eine Linde zu fällen. Der Baum wächst gefährlich nah an die Fassade eines Wohnungskomplexes. Mithilfe der Seilklettertechnik steigt Bastian auf den Baum. In schwindelerregenden Höhen versucht er die Äste nach unten zu befördern. Bildrechte: Kabel Eins.

Alle verfügbaren Folgen