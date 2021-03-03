Thema u. a.: Die Wehen kommen! - Rettungsdienst NürnbergJetzt kostenlos streamen
Folge vom 03.03.2021: Thema u. a.: Die Wehen kommen! - Rettungsdienst Nürnberg
Tim und Gökhan vom Rettungsdienst werden zu einer schwangeren Frau gerufen: Die werdende Mutter hat bereits Wehen in kurzen Abständen. Der Notarzt und ein Babynotarztwagen kommen zur Hilfe. Schaffen es die Sanitäter rechtzeitig in ein Krankenhaus? Und: In Dortmund kontrollieren Sebastian und Christopher von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft die Arbeitssicherheit auf Baustellen. Bei einer Kontrolle fällt den beiden ein Gerüst auf, dessen Beläge alt und defekt sind.
