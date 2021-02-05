Alkohol am Lenker - Polizei CelleJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 05.02.2021: Alkohol am Lenker - Polizei Celle
Alkohol am Steuer - das ist nicht nur im Pkw, sondern auch auf dem Fahrrad gefährlich. Stefan und Ulrich von der Polizei Celle bemerken während ihrer nächtlichen Streife einen unsicheren Radler. Als sie ihn anhalten wollen, wird schnell klar, warum er so wacklig unterwegs ist. Und: Auf der A7 bei Hannover sind Straßenwärter Nils und Pascal von der Autobahnmeisterei Hildesheim im Einsatz: Sie sperren die Autobahn komplett, um unter enormen Zeitdruck Straßenschäden zu beseitigen. Bildrechte: Kabel Eins.
