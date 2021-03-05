Thema u. a.: Mit abgefahrenen Bremsen unterwegs? - Polizei WaltershausenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 05.03.2021: Thema u. a.: Mit abgefahrenen Bremsen unterwegs? - Polizei Waltershausen
63 Min.Folge vom 05.03.2021Ab 12
Heiko und Alex von der Thüringer Autobahnpolizei kontrollieren auf der A4. Den beiden fällt ein Lkw auf, der alt und ungepflegt wirkt. Der Verdacht: Die Bremsen sind heruntergefahren. Darf der Laster weiterfahren? Und: Am Dresdner Hauptbahnhof hat jemand im Fundbüro einen Koffer abgegeben. Im herrenlosen Koffer befindet sich Rauschgift. Die Bundespolizisten Andy und Alex übernehmen - können sie den Eigentümer der Drogen ermitteln?
