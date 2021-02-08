Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 08.02.2021
62 Min.Folge vom 08.02.2021Ab 12

In Gießen sind Landtierarzt Dr. Henrik Wagner und Tiermedizin-Studentin Theresa auf dem Weg zu einem Landwirt, dessen Bulle über eine Absperrung gehüpft ist und sich dabei den Penis verletzt hat. Und: Der 11. September am Flughafen München. Die Bundespolizisten Lothar und Peter lassen den Bereich sofort absperren und ziehen Sprengstoffspürhund und Experten hinzu. Bildrechte: Kabel Eins.

