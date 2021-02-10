Thema u. a.: War es Wasser? Zoll BremerhavenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 10.02.2021: Thema u. a.: War es Wasser? Zoll Bremerhaven
63 Min.Folge vom 10.02.2021Ab 12
Zollhauptsekretär Marco kontrolliert einen Porsche, der eingeführt werden soll. Angeblich soll er einen Wasserschaden haben und deshalb kaum noch etwas wert sein. Marco will das am Motor überprüfen, doch die Motorhaube geht nicht auf. Und: Stefan Klippstein, Tierretter aus Berlin, besucht heute Höfe in Brandenburg. Es besteht der Verdacht, dass Hunde in tierschutzwidrigen Zwingern gehalten werden.- zu klein, zu dunkel, zu kalt. Das ist leider aber nicht das einzige Problem ... Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
