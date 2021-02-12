Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Helfer in Not - Kältebus Hamburg

Kabel Eins
Folge vom 12.02.2021
Thema u. a.: Helfer in Not - Kältebus Hamburg

63 Min.
Folge vom 12.02.2021
Ab 12

Wenn es draußen bitterkalt ist, helfen Klaus Böllert und Michael Rulfs den Menschen auf der Straße. Mit ihrem Kältebus fahren sie durch Hamburg, um obdachlose Menschen mit Decken und Heißgetränken zu versorgen. Kein leichter Job und nicht jeder Wohnungslose will sich von den beiden helfen lassen. Und: Auf der A4 zwischen Eisenach und Erfurt hat Abschlepper Daniel Koch alle Hände voll zu tun: Er wurde von der Polizei beauftragt, einen Pkw mit abgerissener Ölwanne zu bergen. Bildrechte: Kabel Eins.

