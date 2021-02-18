Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Ordnungsamt Bad Dürkheim - Kontrolle in der Obdachlosenunterkunft

Kabel Eins
Folge vom 18.02.2021
Thema u. a.: Ordnungsamt Bad Dürkheim - Kontrolle in der Obdachlosenunterkunft

Folge vom 18.02.2021: Thema u. a.: Ordnungsamt Bad Dürkheim - Kontrolle in der Obdachlosenunterkunft

62 Min.Folge vom 18.02.2021Ab 12

In Bad Dürkheim kontrollieren Christian und Jochen vom Kommunalen Vollzugsdienst eine Obdachlosenunterkunft. Hilfsbedürftige Menschen dürfen hier kostenlos zum Schutz vor der Kälte wohnen, müssen sich dafür aber an Regeln halten. Und: Der Mainzer Arzt Prof. Dr. Gerhard Trabert ist seit mehr als 20 Jahren für Obdachlose im Einsatz. Mit seinem "Arztmobil" bietet er allen Wohnungslosen eine kostenfreie ärztliche Behandlung an - auch während der Corona-Pandemie. Bildrechte: Kabel Eins.

