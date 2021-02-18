Thema u. a.: Ordnungsamt Bad Dürkheim - Kontrolle in der ObdachlosenunterkunftJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.02.2021: Thema u. a.: Ordnungsamt Bad Dürkheim - Kontrolle in der Obdachlosenunterkunft
62 Min.Folge vom 18.02.2021Ab 12
In Bad Dürkheim kontrollieren Christian und Jochen vom Kommunalen Vollzugsdienst eine Obdachlosenunterkunft. Hilfsbedürftige Menschen dürfen hier kostenlos zum Schutz vor der Kälte wohnen, müssen sich dafür aber an Regeln halten. Und: Der Mainzer Arzt Prof. Dr. Gerhard Trabert ist seit mehr als 20 Jahren für Obdachlose im Einsatz. Mit seinem "Arztmobil" bietet er allen Wohnungslosen eine kostenfreie ärztliche Behandlung an - auch während der Corona-Pandemie. Bildrechte: Kabel Eins.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen