Thema u. a.: Bergisch Gladbach - der Kältebus in Corona-ZeitenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Thema u. a.: Bergisch Gladbach - der Kältebus in Corona-Zeiten
63 Min.Ab 12
Patrick Graf und seine Kollegen vom Verein "die Platte" versorgen einmal pro Woche Obdachlose und Bedürftige mit Essen. In Zeiten von Corona eine große Herausforderung, wenn sich viele Menschen an einem Ort gemeinsam aufhalten und auf die Essensausgabe warten. Und: Ansturm im Oberharz: Der Schnee zieht hunderte Tagestouristen an. Und das in der Pandemie. Sven und Claudia vom kommunalen Ordnungsamt sorgen hier deshalb für die Einhaltung der Corona-Schutzauflagen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen