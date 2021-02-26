Thema u. a.: Betrunkener auf der Straße - Polizei OsnabrückJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.02.2021: Thema u. a.: Betrunkener auf der Straße - Polizei Osnabrück
63 Min.Folge vom 26.02.2021Ab 12
André Schminder und Tim Trappe von der Polizei Osnabrück erhalten eine brisante Meldung per Funk: Ein Mann soll regungslos auf der Straße liegen. Als die Beamten vor Ort ankommen, finden sie eine lebensgefährliche Situation vor. Und: Egal ob Schädlings- oder Schimmelbefall, vermüllte Häuser und Fäkalien - nichts schreckt die Spezialreiniger vom "SOS Clean Team" mehr ab: Marcell Engel und sein Team reinigen dort, wo andere längst aufgegeben haben. Was erwartet sie heute? Bildrechte: Kabel Eins.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen