Thema u. a.: Handy oder Rasur? - Handykontrolle BrandenburgJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.05.2021: Thema u. a.: Handy oder Rasur? - Handykontrolle Brandenburg
61 Min.Folge vom 14.05.2021Ab 12
Die Polizisten André Drews und Sven Felix halten Autofahrer in Neubrandenburg an, die am Steuer ihr Handy benutzen. Ein Mann behauptet aber, sich rasiert zu haben. Es steht Aussage gegen Aussage. Und: Ein spektakulärer Einsatz für den Kölner Tierretter Stefan Bröckling. Seit vier Monaten versuchen immer wieder Kollegen, die entlaufene Hündin Amy einzufangen. Jetzt soll sich Stefan darum kümmern. Sein Mitarbeiter Michael unterstützt ihn. Können sie die Hündin retten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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