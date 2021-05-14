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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Handy oder Rasur? - Handykontrolle Brandenburg

Kabel EinsFolge vom 14.05.2021
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 14.05.2021: Thema u. a.: Handy oder Rasur? - Handykontrolle Brandenburg

61 Min.Folge vom 14.05.2021Ab 12

Die Polizisten André Drews und Sven Felix halten Autofahrer in Neubrandenburg an, die am Steuer ihr Handy benutzen. Ein Mann behauptet aber, sich rasiert zu haben. Es steht Aussage gegen Aussage. Und: Ein spektakulärer Einsatz für den Kölner Tierretter Stefan Bröckling. Seit vier Monaten versuchen immer wieder Kollegen, die entlaufene Hündin Amy einzufangen. Jetzt soll sich Stefan darum kümmern. Sein Mitarbeiter Michael unterstützt ihn. Können sie die Hündin retten?

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