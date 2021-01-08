Unfallflucht - Polizei OsnabrückJetzt kostenlos streamen
Folge vom 08.01.2021: Unfallflucht - Polizei Osnabrück
63 Min.Folge vom 08.01.2021Ab 12
Der Unfalldienst Osnabrück. André und Tim von der Polizei Osnabrück kommen zu einer Unfallflucht. Die Geschädigte ist vor Ort und auch der Täter ist nicht weit ... Und: Holzkirchen bei München. Streckenwart Alfred Stich arbeitet bei der Autobahnmeisterei. Er sorgt dafür, dass der Verkehr auf der A8 fließen kann. Sein Job ist lebensgefährlich, denn Alfred arbeitet genau da, wo 40-Tonner und schnelle Sportwagen fahren. Heute muss er Mängel an einer Autobahnbrücke untersuchen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
