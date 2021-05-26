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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Kriminelle Welpenhändlerin? - Tierschützer Stefan Klippstein

Kabel EinsFolge vom 26.05.2021
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 26.05.2021: Thema u. a.: Kriminelle Welpenhändlerin? - Tierschützer Stefan Klippstein

63 Min.Folge vom 26.05.2021Ab 12

Tierschützer Stefan Klippstein und Tierheimleiterin Anja treffen sich in Berlin mit einer jungen Frau, die einen Schäferhundwelpen über eBay-Kleinanzeigen verkaufen will. Laut Tierschutzvorschriften ist das nicht erlaubt. Handelt es sich um eine kriminelle Welpenhändlerin? Und: Auf der A1 kontrollieren die Polizisten Daniel und Fabian das Sonntagsfahrverbot für Lkw. Sie halten einen ukrainischen Fahrer und dessen Sohn an. Doch die Verständigung ist schwierig ...

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