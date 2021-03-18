Thema u. a.: Chihuahua in Not - Tierrettung MünchenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.03.2021: Thema u. a.: Chihuahua in Not - Tierrettung München
64 Min.Folge vom 18.03.2021Ab 12
In München werden Tierarzt Mathias Beyer und Assistentin Marina zu einem besonders dringenden Einsatz gerufen: Ein junger Chihuahua hat Salz gefressen und erbricht sich - eine lebensbedrohliche Situation für den kleinen Hund. Und: Die Kammerjäger Tobias Käufl und Johann Reitmeier sind in Niederbayern auf Kakerlaken Mission. Seit zwei Wochen bekämpfen sie die hartnäckigen Schädlinge in einem verwahrlosten Haus. Bei der Nachkontrolle fällt auf: Die Schaben sind noch immer aktiv. Bildrechte: Kabel Eins.
