Thema u. a.: Kleiner Diebstahl und große KonsequenzenJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 31.05.2021: Thema u. a.: Kleiner Diebstahl und große Konsequenzen
62 Min.Folge vom 31.05.2021Ab 12
Ali und Richie sorgen in einem Hamburger Supermarkt für Recht und Ordnung. Gemeinsam halten sie nach Ladendieben Ausschau. Schon bald entdecken sie eine verdächtige junge Frau, die sie sogleich zur Rede stellen. Und: In Wiesbaden kümmern sich Tanja und Luca um Schwarzfahrer.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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