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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Kleiner Diebstahl und große Konsequenzen

Kabel EinsFolge vom 31.05.2021
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 31.05.2021: Thema u. a.: Kleiner Diebstahl und große Konsequenzen

62 Min.Folge vom 31.05.2021Ab 12

Ali und Richie sorgen in einem Hamburger Supermarkt für Recht und Ordnung. Gemeinsam halten sie nach Ladendieben Ausschau. Schon bald entdecken sie eine verdächtige junge Frau, die sie sogleich zur Rede stellen. Und: In Wiesbaden kümmern sich Tanja und Luca um Schwarzfahrer.

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