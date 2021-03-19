Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Namaste und das Geld - Geldspürhund

Kabel EinsFolge vom 19.03.2021
Thema u. a.: Namaste und das Geld - Geldspürhund

Thema u. a.: Namaste und das Geld - GeldspürhundJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 19.03.2021: Thema u. a.: Namaste und das Geld - Geldspürhund

64 Min.Folge vom 19.03.2021Ab 12

Claudia Nüchter und ihr Labradoodle Namaste sind professionelle Geldfinder. Der Vierbeiner ist speziell trainiert worden, um Geld zu erriechen. Die beiden werden zur Wohnung eines verstorbenen Mannes gerufen. Welche Schätze werden sie finden? Und: Arbeiten, wo andere Urlaub machen: Hilfspolizist Daniel Hauler hilft deutschen Touristen in Thailand, sicher durch das Verkehrschaos zu kommen. Durch regelmäßige Kontrollen sorgt er dafür, die vielen tödlichen Unfälle zu reduzieren. Bildrechte: Kabel Eins.

Alle verfügbaren Folgen