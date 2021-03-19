Thema u. a.: Namaste und das Geld - GeldspürhundJetzt kostenlos streamen
Folge vom 19.03.2021: Thema u. a.: Namaste und das Geld - Geldspürhund
Claudia Nüchter und ihr Labradoodle Namaste sind professionelle Geldfinder. Der Vierbeiner ist speziell trainiert worden, um Geld zu erriechen. Die beiden werden zur Wohnung eines verstorbenen Mannes gerufen. Welche Schätze werden sie finden? Und: Arbeiten, wo andere Urlaub machen: Hilfspolizist Daniel Hauler hilft deutschen Touristen in Thailand, sicher durch das Verkehrschaos zu kommen. Durch regelmäßige Kontrollen sorgt er dafür, die vielen tödlichen Unfälle zu reduzieren. Bildrechte: Kabel Eins.
