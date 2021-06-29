Thema u. a.: Verständigungsprobleme - Lkw-Kontrolle GoslarJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 29.06.2021: Thema u. a.: Verständigungsprobleme - Lkw-Kontrolle Goslar
61 Min.Folge vom 29.06.2021Ab 12
Im Harz messen die Polizeioberkommissare Uwe und Ulrich an einer kritischen Stelle die Geschwindigkeit bei Lastwagen. Bei einem Kontrollierten entdecken sie verschlissene Reifen. Doch die Verständigung wird zu einer größeren Herausforderung als gedacht. Und: In Bad Brambach sind die Bundespolizisten Andreas und Marco unterwegs. Sie kontrollieren verdächtige Fahrzeuge, die illegale Einfuhr von Waren und helfen bei einem schweren Verkehrsunfall.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2019-2021: kabel eins