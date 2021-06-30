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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Ferrari-Lieferung mit Risiko - Autoimport Bremerhaven

Kabel EinsFolge vom 30.06.2021
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 30.06.2021: Thema u. a.: Ferrari-Lieferung mit Risiko - Autoimport Bremerhaven

61 Min.Folge vom 30.06.2021Ab 12

In Bremerhaven steht der größte Auto-Umschlagplatz der Welt: Über zwei Millionen Fahrzeuge kommen im Hafen an und verlassen ihn wieder. In einem der Container befinden sich diesmal zwei Neuwagen aus den USA. Haben sie den Transport unbeschadet überstanden? Und: Die Bundespolizisten Gerhard und Niklas sind am Frankfurter Hauptbahnhof auf Streife. Sie jagen Diebe, Dealer und Randalierer, sie ziehen Waffen aus dem Verkehr, spüren gesuchte Personen auf und helfen Reisenden in Not.

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