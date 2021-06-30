Thema u. a.: Ferrari-Lieferung mit Risiko - Autoimport BremerhavenJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 30.06.2021: Thema u. a.: Ferrari-Lieferung mit Risiko - Autoimport Bremerhaven
61 Min.Folge vom 30.06.2021Ab 12
In Bremerhaven steht der größte Auto-Umschlagplatz der Welt: Über zwei Millionen Fahrzeuge kommen im Hafen an und verlassen ihn wieder. In einem der Container befinden sich diesmal zwei Neuwagen aus den USA. Haben sie den Transport unbeschadet überstanden? Und: Die Bundespolizisten Gerhard und Niklas sind am Frankfurter Hauptbahnhof auf Streife. Sie jagen Diebe, Dealer und Randalierer, sie ziehen Waffen aus dem Verkehr, spüren gesuchte Personen auf und helfen Reisenden in Not.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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