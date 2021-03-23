Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Nichts geht mehr! - Feuerwehr und Polizei Hamburg

Kabel EinsFolge vom 23.03.2021
Thema u. a.: Nichts geht mehr! - Feuerwehr und Polizei Hamburg

Thema u. a.: Nichts geht mehr! - Feuerwehr und Polizei HamburgJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 23.03.2021: Thema u. a.: Nichts geht mehr! - Feuerwehr und Polizei Hamburg

64 Min.Folge vom 23.03.2021Ab 12

In Hamburg führt die Feuerwehr in Zusammenarbeit mit der Polizei sogenannte Durchfahrtskontrollen durch. Dabei geht es Falschparkern ans Portemonnaie. Und: In der Kleingartenanlage "Sonnenland" kontrollieren Vorstandsvorsitzende Anett Hölzel und ihr Stellvertreter Andreas Lebkücher 319 Kleingärten. Insbesondere bei Müll und Verwilderung erfolgt eine Abmahnung und im Ernstfall sogar der Rauswurf. Bildrechte: Kabel Eins.

Alle verfügbaren Folgen