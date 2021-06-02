Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Schwerer Autounfall - Rettungsdienst Flughafen München

Kabel EinsFolge vom 02.06.2021
Thema u. a.: Schwerer Autounfall - Rettungsdienst Flughafen München

Thema u. a.: Schwerer Autounfall - Rettungsdienst Flughafen MünchenJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 02.06.2021: Thema u. a.: Schwerer Autounfall - Rettungsdienst Flughafen München

63 Min.Folge vom 02.06.2021Ab 12

Notfallsanitäter Florian Cako und Marcel Müller von den Maltesern sind am Flughafen in München stationiert. Sie werden zu einem schweren Autounfall auf einer Landstraße gerufen. Gemeinsam mit Hilfskräften der Feuerwehr und einem Notarzt-Team müssen sie einen jungen Mann aus seinem Wagen retten. Und: Die Bundespolizisten in Konstanz stoppen einen Kleintransporter und prüfen die Ausweise der Insassen.

Alle verfügbaren Folgen