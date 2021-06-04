Thema u. a.: Bauen ohne Genehmigung - Ordnungsamt BarsinghausenJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.06.2021: Thema u. a.: Bauen ohne Genehmigung - Ordnungsamt Barsinghausen
63 Min.Folge vom 04.06.2021Ab 12
Michael Müller vom städtischen Ordnungsamt kontrolliert die Absicherung einer Baustelle in Barsinghausen bei Hannover. Die zuständige Firma kann jedoch die nötigen Papiere nicht vorweisen. Und: Fabian Hornhardt und Daniel Rathjen von der Polizei Rotenburg kontrollieren den Verkehr auf der A1 zwischen Hamburg und Bremen.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins
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