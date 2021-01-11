Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 11.01.2021
63 Min.
Ab 12

Ab 21.00 Uhr gilt in Bayern und Baden-Württemberg eine Ausgangssperre. Wer jetzt noch auf der Straße unterwegs ist, der braucht einen triftigen Grund. David und Niko vom Kommunalen Ordnungsdienst Führt führen deshalb nachts Kontrollen durch. Und: Ein erster Hoffnungsschimmer - Die Impfungen starten / Ordnungsamt Hellenthal - Überfüllte Parkplätze trotz gesperrter Pisten / Park-Ranger Bayrischer Wald. Bildrechte: Kabel Eins.

