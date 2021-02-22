Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Über die Scheinwerfer lackiert - Poser-Kontrolle Mainz

Kabel Eins
Folge vom 22.02.2021
Thema u. a.: Über die Scheinwerfer lackiert - Poser-Kontrolle Mainz

63 Min.
Folge vom 22.02.2021
Ab 12

Großkontrolle im rheinland-pfälzischen Worms: Die Polizisten Simon und Christian nehmen aufgemotzte Fahrzeuge und Autoposer ins Visier. Entdecken sie illegale Umbauten, muss der Fahrzeughalter mit einer Geldstrafe und Punkten in Flensburg rechnen. Bereits bei der ersten Kontrolle werden sie fündig. Und: Heiko und Alex von der Thüringer Autobahnpolizei sind im Thüringer Wald am Rennsteig unterwegs. Zusammen mit Kollegen ziehen sie einen verdächtigen Lastwagen aus dem Verkehr.

