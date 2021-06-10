Thema u. a.: Müllsünder mit Ausreden - Gemeindevollzugsdienst WeingartenJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 10.06.2021: Thema u. a.: Müllsünder mit Ausreden - Gemeindevollzugsdienst Weingarten
61 Min.Folge vom 10.06.2021Ab 12
Im schwäbischen Weingarten oberservieren Hans Westner und Peter Keil vom Gemeindevollzugsdienst einen Müll-Container, an dem immer wieder außerhalb der Öffnungszeiten Müll abgelegt wird. Dann erwischen sie einen Mann auf frischer Tat. Und: In Bremervörde in Niedersachsen kontrollieren Alexander von Buchholz und der Polizeianwärter Artem Lkw. Als es bei der Überprüfung eines russischen Fahrers zu Problemen kommt, kann Artem seine Sprachkenntnisse unter Beweis stellen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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