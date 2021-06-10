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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Müllsünder mit Ausreden - Gemeindevollzugsdienst Weingarten

Kabel EinsFolge vom 10.06.2021
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 10.06.2021: Thema u. a.: Müllsünder mit Ausreden - Gemeindevollzugsdienst Weingarten

61 Min.Folge vom 10.06.2021Ab 12

Im schwäbischen Weingarten oberservieren Hans Westner und Peter Keil vom Gemeindevollzugsdienst einen Müll-Container, an dem immer wieder außerhalb der Öffnungszeiten Müll abgelegt wird. Dann erwischen sie einen Mann auf frischer Tat. Und: In Bremervörde in Niedersachsen kontrollieren Alexander von Buchholz und der Polizeianwärter Artem Lkw. Als es bei der Überprüfung eines russischen Fahrers zu Problemen kommt, kann Artem seine Sprachkenntnisse unter Beweis stellen.

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