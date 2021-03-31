Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 31.03.2021
64 Min.Ab 12

In München sind die Rettungsassistenten Klaus Hippe und Andreas Süßl unterwegs. Ihr erster Einsatz heute: eine Schlägerei zwischen zwei Frauen. Gleich danach ein weiterer Notfall: Ein Mann ist in ein U-Bahngleis gestürzt und schwer verletzt. Und: Rüdiger Heuler ist Chef einer Schreinerei auf Ko Samui. Er und sein deutscher Werkstattleiter John Gross achten besonders auf Genauigkeit und Sauberkeit. Die Einheimischen allerdings eher weniger, was immer wieder zu Problemen führt. Bildrechte: Kabel Eins.

