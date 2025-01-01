Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Verkehrssünder per Drohne entlarvt - Abstandskontrolle auf der A13

Kabel Eins
Thema u. a.: Verkehrssünder per Drohne entlarvt - Abstandskontrolle auf der A13

60 Min.Ab 12

Frank Seidlitz von der Polizeidirektion Brandenburg führt eine Lkw-Abstandskontrolle auf der A13 durch. Mithilfe neuester Technik können sie millimetergenaue Messungen vornehmen. Bereits der erste Fahrer gerät ins Visier der Beamten. Und: Mark Baumgarten und Steven Lahn von der Autobahnpolizei Braunschweig halten Ausschau nach Rasern.

