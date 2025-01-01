Thema u. a.: Zwischen Rasern und Unfällen - Autobahnmeisterei MindelheimJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Thema u. a.: Zwischen Rasern und Unfällen - Autobahnmeisterei Mindelheim
61 Min.Ab 12
Walter Sanktjohanser, Anton Schaule und Philipp Schuhwerk nehmen die jährlichen Wartungsarbeiten am Kohlbergtunnel auf der A96 zwischen Landsberg und Memmingen vor. Dabei müssen sie auf den fließenden Verkehr Acht geben und unter Hochdruck arbeiten - keine leichte Aufgabe für die drei Männer. Und: Die Bundespolizisten Robert und Andreas sorgen an der polnischen Grenze für Recht und Ordnung.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
