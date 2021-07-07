Thema u. a.: Dreiste Raser - Motorradkontrolle GoslarJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.07.2021: Thema u. a.: Dreiste Raser - Motorradkontrolle Goslar
60 Min.Folge vom 07.07.2021Ab 12
Der Oberharz - ein Paradies für Motorradfahrer. Sascha und Leonie von der Polizei Clausthal-Zellerfeld kontrollieren heute, ob sich alle an die Geschwindigkeit halten. Schon nach wenigen Minuten fällt ihnen der erste Motorradfahrer auf. Und: Malte Vincent ist Schildermonteur und muss heute zusammen mit seinem Team auf der B3 bei Hannover zwei Schilder an einer Bahnbrücke wechseln. Dabei ist höchste Konzentration gefordert.
