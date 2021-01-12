Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Sprinterkontrolle A1 - schlecht gesicherte Ladung

Kabel Eins
Folge vom 12.01.2021
Sprinterkontrolle A1 - schlecht gesicherte Ladung

63 Min.
Folge vom 12.01.2021
Ab 12

Fabian und Daniel von der Verfügungseinheit der Polizei Rotenburg kontrollieren auf der A1 einen Transporter, der seine geladenen Holzpaletten kaum gesichert hat. Außerdem haben die beiden den Verdacht, dass der Transporter zudem zu schwer ist. Und: Die Tunnelwärter Marco und Holger sind für die Sicherheit und Ordnung in Tunneln zuständig. Diesmal geht es zu einem Tunnel auf der A3. Bei einer Brandschutzübung simulieren die Tunnelwärter mithilfe der Polizei einen Brand. Bildrechte: Kabel Eins.

