Thema u. a.: Stefan Klippstein kämpft gegen gewaltbereite HundehändlerJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.02.2021: Thema u. a.: Stefan Klippstein kämpft gegen gewaltbereite Hundehändler
63 Min.Folge vom 15.02.2021Ab 12
Stefan Klippstein ist mit Jana Hoger von PETA Deutschland im Kampf gegen illegalen Welpenhandel unterwegs. Verdächtige Anzeigen im Internet führen sie auch diesmal wieder auf die Spur organisierter und gewaltbereiter Hundehändler. Und: Am Flughafen München überprüfen die Zöllner Christoph und David ankommende Passagiere auf Schmuggelware. Bei der Kontrolle einer Reiseführerin aus Tokio achten die beiden besonders auf unangemeldetes Bargeld. Werden sie fündig?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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