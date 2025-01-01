Thema u. a.: Notfalltüröffnung - Rettungssanitäter MünchenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Thema u. a.: Notfalltüröffnung - Rettungssanitäter München
60 Min.Ab 12
Klaus Hippe und Andreas Süßl sind als Rettungssanitäter in der Münchner Innenstadt im Einsatz. Sie werden zu einer Wohnungsöffnung gerufen. Der Bewohner scheint dringend Hilfe zu benötigen. Und: Die Polizisten Uwe Helmig und Ulrich Pförtner ziehen im Großraum Braunschweig die schwarzen Schafe aus dem Verkehr.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
12
